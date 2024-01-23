Инцидент произошел около 4 часов утра 23 января в Мукачево. В настоящее время устанавливают все детали этого инцидента.

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Неизвестные бросили гранату во двор депутата

В полиции сообщили, что на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" от одного из объектов, а именно из частного дома в Мукачево. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили, что сигнал тревоги поступил с территории дома, хозяином которого является депутат Закарпатского областного совета.

Как выяснилось, на тревожную кнопку нажал охранник, услышавший взрыв. К счастью, никто не пострадал в результате взрыва.

На место событий дополнительно прибыли следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления полиции и криминалистическая лаборатория ГУНП в Закарпатской области.

Кто бросил гранату на территорию дома, где живет депутат, пока неизвестно. Полиция устанавливает всех причастных к происходящему. Следователи квалифицируют события по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва.

Во двор депутата бросили гранату / Фото ГУНП в Закарпатской области

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