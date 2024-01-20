Инцидент произошел на одном из контрольных постов Закарпатской области. Во время проверки Mitsubishi водитель отказался дать автомобиль на осмотр пограничникам и вместе с семьей попытался убежать от них.

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Что произошло дальше

Водитель сбегал с места событий на большой скорости. Однако сотрудникам Госпогранслужбы удалось догнать автомобиль через несколько минут после начала погони.

К слову, в машине, кроме водителя, находились его жена, двое малолетних детей этих супругов и их родственница.

Во время общения жена этого водителя ударила в лицо пограничницу, которая фиксировала нарушения, а сам мужчина напал на ее коллегу. Вскоре на место стычки вызвали полицию.



Именно в этой машине ехала семья / Фото ГПСУ

Чем все закончилось

Далее супруги стали угрожать пограничникам и нецензурно их оскорблять. Нарушители делали это прямо при своих детях и сотрудниках полиции.

В результате мужчину и женщину задержали, а пограничницу госпитализировали. В отношении супругов составили административные протоколы.

Пока известно, что задержанный неоднократно попадал в поле зрения оперативников Мукачевского пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Кроме этого сотрудники ГПСУ передали в Нацполицию сообщения о нападении на них и угрозах. Также по факту невыполнения этими родителями обязанностей по воспитанию детей будет обращение в соответствующие службы.

Похожий случай был на границе с Румынией

В конце прошлого года пограничный наряд отдела "Мамалыга" Черновицкого отряда с помощью БПЛА увидел ночью мужчину, который хотел незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Вскоре на место приехала группа реагирования.

Этот мужчина отказался общаться с пограничниками и сопротивлялся при задержании. Более того, нарушитель применил против них баллончик с перцовым газом.

В результате одного из военнослужащих госпитализировали с химическим ожогом глаз. Самого нарушителя задержали.