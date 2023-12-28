Известно, что двигавшегося к границе с Румынией мужчину наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью беспилотника. В указанный оператором район сразу выехала группа реагирования.

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Что известно о ситуации

При задержании правонарушитель применил против наряда баллончик с перцовым газом.

Общаться с пограничниками мужчина не захотел. Он оказывал сопротивление, а затем прыснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Известно, что пограничник, получивший химический ожог глаз, был доставлен в областную клиническую больницу города Черновцы. Сейчас он находится на лечении, его состояние здоровья удовлетворительное.

Правонарушитель задержан. За сопротивление работнику правоохранительных органов ему грозит уголовная ответственность.

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