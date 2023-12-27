Расследователи пишут, что 6 июля 2022 года пункт пропуска "Угринов" на украинско-польской границе пересек новенький Mercedes-Benz GLE 350D с номерными знаками КИ0001РИ. Комбинацию цифр 0001 называют "фамильными номерами" семьи Кацуб.

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Справка. Фамилия достаточно известная со времен Януковича. Братья Сергей и Александр Кацубы поочередно занимали руководящие должности в "Нефтегазе Украины", а Сергей Кацуба был депутатом от Партии регионов. После Революции достоинства оба брата стали фигурантами уголовных дел о хищении в "Нафтогазе", в частности из-за схемы с "вышками Бойко".

Как выехал Кацуба

В ходе расследования журналисты установили, что в тот день на Mercedes-Benz GLE 350D из Украины выехал старший брат Сергей Кацуба, но в Украину он не вернулся.

Выехать 44-летнему экс-нардепу удалось потому, что предварительно Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "Путь" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов,

– говорится в расследовании.

Расследователи также обратились с запросом в Мининфраструктуру по поводу того, каким образом депутат получил разрешение на выезд. Они получили ответ, что о выезде Кацубы ходатайствовал не благотворительный фонд или общественная организация, а частная коммерческая компания – киевское ООО "Микс Тревел Групп ЛТД".

Где сейчас экс-депутат

В настоящее время местонахождение Сергея Кацубы установить журналистам не удалось. Отмечают, что, несмотря на то, что когда-то он часто публиковал фото и видео в соцсети, но последние два года он соблюдает информационную тишину.

Еще один беглый депутат – Третьяков

Еще один экс-депутат парламента – 53-летний Александр Третьяков, наоборот, активно постит информацию в фейсбуке. Так, в марте-апреле прошлого года он отчитывался, что завозит из-за границы автомобили для ВСУ, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации. Но уже через несколько недель его публикации изменились на репосты новостей, поздравления с праздниками и мантру "спасибо ВСУ!".

Журналисты отметили, что из этих сообщений трудно было понять его местонахождение, но расследователь Михаил Ткач недавно опубликовал фото Третьякова из Парижа.

Третьяков уехал из Украины еще 19 апреля 2022 года. В систему "Путь" его внесла Львовская областная военная администрация. Однако в самой ЛОВА этот факт дважды отрицали и нашли необходимые документы только с третьей попытки,

– сообщили расследователи со ссылкой на источники.

Там добавили, что "помочь" Третьякову в пересечении границы ЛОВА попросила "Народная самооборона Львовщины". В организации говорят, что Александр Третьяков сам обратился к ним и попросил помочь ему привезти груз для ВСУ. Но, мол, в результате Третьяков обманул львовских волонтеров и не вернулся.

К слову, впоследствии Третьяков написал в соцсетях, что на самом деле он не жил в Украине еще задолго до начала войны, однако вернулся в марте и снова уехал в апреле. И дальше продолжил в духе "помогал, помогаю и буду помогать дальше Украине независимо от того, где живу".

Впрочем, как отмечают расследователи, ни одного примера своей помощи он так и не привел.

Следующий псевдо-волонтер – Александр Зац

Уехал из Украины под прикрытием волонтерства и депутат-регионал Александр Зац. Он выехал 27 июня через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией. Схема такая же – Херсонская ОВА внесла его в систему "Путь", а депутат решил не возвращаться.

20 августа, он засветился при участии в конгрессе Европейского союза настольного тенниса в немецком Мюнхене, поскольку Зац до сих пор является председателем Федерации настольного тенниса Украины.

К выезду Заца имеет отношение общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова, где говорить о помощи в выезде экс-депутата отказались.