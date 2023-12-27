Розслідувачі пишуть, що 6 липня 2022 року пункт пропуску "Угринів" на українсько-польському кордоні перетнув новенький Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ. Комбінацію цифр 0001 називають "фамільними номерами" родини Кацуб.

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Довідка. Прізвище доволі відоме з часів Януковича. Брати Сергій та Олександр Кацуби по черзі обіймали керівні посади у "Нафтогазі України", а Сергій Кацуба був депутатом від Партії регіонів. Після Революції гідності обидва брати стали фігурантами кримінальних справ про розкрадання у "Нафтогазі", зокрема через схему з "вишками Бойка".

Як виїхав Кацуба

У ході розслідування журналісти встановили, що того дня на Mercedes-Benz GLE 350D з України виїхав старший брат Сергій Кацуба, але в Україну той не повернувся.

Виїхати 44-річному екснардепу вдалося тому, що попередньо Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло його персональні дані до системи "Шлях" як водія-перевізника гуманітарних вантажів,

– ідеться у розслідуванні.

Розслідувачі також звернулись із запитом до Мінінфраструктури щодо того, яким чином депутат отримав дозвіл на виїзд. Вони отримали відповідь, що про виїзд Кацуби клопотав не благодійний фонд чи громадська організація, а приватна комерційна компанія – київське ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД".

Де зараз ексдепутат

Наразі місце перебування Сергія Кацуби встановити журналістам не вдалося. Зазначають, що попри те, що колись він часто публікував фото та відео у соцмережі, але упродовж останніх двох років він дотримується інформаційної тиші.

Ще один депутат-утікач – Третьяков

Ще один ексдепутат парламенту – 53-річний Олександр Третьяков навпаки активно постить інформацію у фейсбуці. Так, в березні – квітні минулого року він звітував, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації. Але уже за кілька тижнів його публікації змінилися на репости новин, привітання зі святами та мантру "дякуємо ЗСУ!".

Журналісти зазначили, що з цих дописів важко було зрозуміти його місцеперебування, але розслідувач Михайло Ткач нещодавно опублікував фото Третьякова з Парижа.

Третьяков виїхав з України ще 19 квітня 2022 року. До системи "Шлях" його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА цей факт двічі заперечували й знайшли необхідні документи лише з третьої спроби,

– повідомили розслідувачі з посиланням на джерела.

Там додали, що "посприяти" Третьякову в перетині кордону ЛОВА попросила "Народна самооборона Львівщини". В організації кажуть, що Олександр Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ. Але, мовляв, в результаті Третьяков обдурив львівських волонтерів і не повернувся.

До слова, згодом Третьяков написав у соцмережах, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні та знову виїхав у квітні. І далі продовжив у дусі "допомагав, допомагаю і допомагатиму далі Україні незалежно від того, де живу".

Втім, як зауважують розслідувачі, жодного прикладу своєї допомоги він так і не навів.

Наступний псевдо-волонтер – Олександр Зац

Виїхав з України під прикриттям волонтерства і депутат-регіонал Олександр Зац. Він виїхав 27 червня через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною. Схема така ж – Херсонська ОВА внесла його до системи "Шлях", а депутат вирішив не повертатися.

20 серпня він засвітився при участі у конгресі Європейського Союзу настільного тенісу у німецькому Мюнхені, оскільки Зац і досі є головою Федерації настільного тенісу України.

До виїзду Заца причетна громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова, де говорити про допомогу у виїзді ексдепутату відмовились.