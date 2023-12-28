Відомо, що чоловіка, який рухався до кордону з Румунією, наряд Чернівецького загону виявив за допомогою безпілотника. У вказаний оператором район одразу виїхала група реагування.

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Що відомо про ситуацію

Під час затримання правопорушник застосував проти наряду балончик з перцевим газом.

Спілкуватися з прикордонниками чоловік не захотів. Він чинив опір, а потім приснув в обличчя військовослужбовцям перцевим газом з балончика,

– йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Наразі відомо, що прикордонника, який отримав хімічний опік очей, було доставлено до обласної клінічної лікарні міста Чернівці. Зараз він перебуває на лікуванні, його стан здоров’я задовільний.

Правопорушника затримали. За опір працівнику правоохоронних органів йому загрожує кримінальна відповідальність.

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