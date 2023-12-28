Відомо, що чоловіка, який рухався до кордону з Румунією, наряд Чернівецького загону виявив за допомогою безпілотника. У вказаний оператором район одразу виїхала група реагування.
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Що відомо про ситуацію
Під час затримання правопорушник застосував проти наряду балончик з перцевим газом.
Спілкуватися з прикордонниками чоловік не захотів. Він чинив опір, а потім приснув в обличчя військовослужбовцям перцевим газом з балончика,
– йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
Наразі відомо, що прикордонника, який отримав хімічний опік очей, було доставлено до обласної клінічної лікарні міста Чернівці. Зараз він перебуває на лікуванні, його стан здоров’я задовільний.
Правопорушника затримали. За опір працівнику правоохоронних органів йому загрожує кримінальна відповідальність.
Біля кордону з Румунією затримали агресивного порушника: дивіться відео
Спроби нелегального перетину кордону: останні новини
- 12 грудня скарбник Києво-Печерської лаври намагався перейти кордон з переодягненими попами. За можливість перетнути кордон вони заплатили 12 тисяч доларів. Втім, люди, які обіцяли провести їх таємними стежками через кордон, просто влаштували їм екскурсію озером. Їх було затримано на кордоні з Молдовою.
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- 27 грудня стало відомо про те, що троє ексдепутатів Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення перетнули кордон по системі "Шлях" і не повернулись в Україну. Вони виїхали під виглядом волонтерів, які їдуть по гуманітарну допомогу. За словами розслідувачів, 6 липня 2022 року пункт пропуску "Угринів" на українсько-польському кордоні перетнув новенький Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ. Комбінацію цифр 0001 називають "фамільними номерами" родини Кацуб.