Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас продолжаются поиски злоумышленника.

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Обстрелял дом из РПГ

25 января примерно в 5 утра на территории Терновского района города прогремел взрыв в многоэтажке.

Как установило следствие, неизвестный попал в дом из ручного противотанкового гранатомета.

В результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Местные СМИ писали, что в квартире, куда пришелся удар, находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года.

К счастью, пострадавших среди людей нет.

В Кривом Роге произошло ЧП / Фото Нацполиция

Криминальные истории: последние случаи