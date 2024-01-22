Как рассказали свидетели, мужчина примерно 50 лет дважды выстрелил в женщину, а затем продолжал сидеть на скамейке до прибытия полиции.
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Что стало причиной убийства
В целом правоохранители рассматривают две версии жуткого преступления. Согласно первой, мужчина не был знаком со своей жертвой. Так, родственники погибшей не смогли опознать злоумышленника за фото. Поэтому вероятно, что убийство было спонтанным. Мужчина "внезапно" решил убить прохожую, то есть он этого не планировал.
Согласно второй версии, женщина и мужчина знали друг друга, и убийство произошло из-за конфликта между ними.
Полиции удалось идентифицировать личность женщины. Она оказалась местной жительницей. Личность мужчины еще устанавливают.
Последние случаи убийств, от которых созревает кровь
- В Одесской области 14-летней школьнице сообщили о подозрении в убийстве своей подруги. По данным следствия, девочка решила отомстить сверстнице за мелкие кражи. Она пригласила ее на берег реки, сказав, что подготовила сюрприз. Школьница завязала жертве глаза и попросила лечь на расстеленное одеяло. Потом подозреваемая дважды ударила ножом подругу в районе сердца, а затем ее подожгла.
- В Киевской области 18-летний отец убил свою маленькую дочь. Мужчину разозлил плач ребенка, и он ударил его по голове.
- В Днепре в новогодний вечер 68-летний мужчина зарезал подростка. Нанеся 15-летнему парню ножевые удары, злоумышленник скрылся с места преступления. Его жертва умерла в больнице.