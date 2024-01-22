Утром 21 января объявили тревожную новость: в городе Лимане во время конфликта с военнослужащим Нацгвардии погибли четыре человека. После вызова местной жительницы в полицию, связь с первой группой правоохранителей была потеряна, а на месте происшествия позже нашли тела правоохранителей с огнестрельными ранениями.

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Задержание подозреваемого

Нацгвардиец, находившийся в центре конфликта, был задержан прямо после преступления. Сотрудники ГБР оперативно отреагировали на событие, что позволило быстро задержать подозреваемого.

Следователи ДБР проводят все необходимые мероприятия по установлению объективных обстоятельств этого трагического события,

– сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут установить детали преступления. Процессуальное руководство по делу осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Обратите внимание! Уголовное производство было открыто по пункту 1 части 2 статьи 115 – умышленное убийство, а также статьи 348 Уголовного кодекса, в которой говорится о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

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Как работает ГБР: последнее

Государственное бюро расследований является ключевым органом по борьбе с преступностью на высоких уровнях власти и среди военных. Он был создан для обеспечения эффективного расследования преступлений, имеющих большой общественный резонанс.