Утром 21 января объявили тревожную новость: в городе Лимане во время конфликта с военнослужащим Нацгвардии погибли четыре человека. После вызова местной жительницы в полицию, связь с первой группой правоохранителей была потеряна, а на месте происшествия позже нашли тела правоохранителей с огнестрельными ранениями.
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Задержание подозреваемого
Нацгвардиец, находившийся в центре конфликта, был задержан прямо после преступления. Сотрудники ГБР оперативно отреагировали на событие, что позволило быстро задержать подозреваемого.
Следователи ДБР проводят все необходимые мероприятия по установлению объективных обстоятельств этого трагического события,
– сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут установить детали преступления. Процессуальное руководство по делу осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.
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Как работает ГБР: последнее
Государственное бюро расследований является ключевым органом по борьбе с преступностью на высоких уровнях власти и среди военных. Он был создан для обеспечения эффективного расследования преступлений, имеющих большой общественный резонанс.
- Недавно сотрудники органа изъяли имущество белорусской компании более чем на 61 миллион долларов США, передав его ВСУ. Это имущество, обнаруженное в морском порту, могло быть использовано для нужд украинской армии еще почти два года назад, но из-за халатности таможни было "потеряно".
- Кроме того, ГБР активно занимается расследованиями, связанными с другими преступлениями. Задержание известного бизнесмена Игоря Мазепы на границе с Польшей и последующие обыски в офисе компании Concorde Capital стали важной новостью. Дело Мазепы связано с получением прав на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park.