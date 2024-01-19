О каких средствах говорится
В ГБР сообщили, что в ходе досудебного расследования на территории морского порта работники обнаружили 26 тысяч тонн металлической продукции. В зоне таможенного контроля Одесской таможни, в частности, обнаружили вещи, владельцем которых является компания из Беларуси. Среди них:
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- арматура;
- трубы;
- стальные заготовки.
Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его противоречие требованиям Закона "Об изъятии имущества в период военного положения",
– сообщили в ГБР.
Общая ориентировочная стоимость товара составляет 61 миллион долларов.