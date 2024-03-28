Лежав мертвий у пакеті у смітнику: в Києві чоловік через помсту вбив собаку колишньої дівчини

У Києві стався неприємний інцидент із тваринкою. Чоловік убив собачку своєї колишньої дівчини через помсту.

Свого улюбленця дівчина виявила мертвим у пакеті біля смітника. Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.

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Чоловік вбив песика колишньої через помсту

У поліції Києва розповіли, що до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 25-річна місцева жителька із повідомленням про те, що колишній хлопець вбив її собаку.

Під час спілкування з поліцейськими жінка розповіла, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась – побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника,

– розповіли правоохоронці.

Поліція виявила, що співмешканець дівчини жорстоко знущався з собаки. Як повідомляється, він завдав тварині численних ударів, задушив її та, зрештою, викинув тіло у сміттєвий бак. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті собаки стала механічна асфіксія.



Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у вчиненні жорстоких дій над твариною. Свої дії кривдник пояснив бажанням помститись.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Коли провину зловмисника доведуть у суді, то чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

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