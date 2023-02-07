У Києві чоловіка до смерті побили на очах 4-річного сина: почався суд

У Голосіївському районі Києва група молодиків жорстко побила чоловіка. Конфлікт виник через цигарку.

6 лютого в Голосіївському районному суді Києва почали судити трьох молодиків, які обвинувачуються в побитті до смерті 47-річного киянина Олександра Дембіцького.

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Молодики вчинили бійку через сигарети

За даними поліції Києва, між компанією хлопців та 47-річним Олександром, який відпочивав влітку біля озера з родиною, виник раптовий конфлікт. Як результат, Дембіцький на очах у свого 4-річного сина отримав численні удари по голові та тулубу, внаслідок чого помер на місці.

Його дружина Юлія Дембіцька розповіла деталі ситуації.

Жінка пригадує, що в той день її родина відпочивала біля озера, святкували день народження співробітника Олександра.

Ми вже збирались їхати, але підійшов хлопець із сусідньої компанії. Посидів, випив та пішов. Після цього повернувся зі своїм другом, почав вимагати дати коньяку та цигарку. Мій чоловік на це відповів, мовляв, йди заробляй, а не ходи та не проси,

– пригадує Юлія.

Все сталося на очах у 4-річного сина

За її словами, після цього почалася словесна суперечка, Олександр сказав, що викличе поліцію, почалась бійка. "Чоловіка били руками, ногами, його били декілька хлопців, все закінчилось трагічно. У чоловіка було побите все тіло, він помер від крововиливу в мозок", – розповіла дружина померлого.

За словами Юлії, все це трапилося на очах у їхнього сина, якому на той момент було 4 роки.

"Дитина кричала, щоб не чіпали батьків. Сину важко, він той день пам'ятає, каже, що його тато – ангел. Син каже, що просив не їхати туди, на це я йому відповіла, що ми ж не могли знати наперед про те, що станеться. Більше всього хочеться справедливості, тому що ця ситуація забрала батька з великої літери, людину, яка допомагала продуктами теробороні Києва. У Олександра залишилося троє дітей", – каже Юлія.

Що кажуть захисники

Юлія зазначила, що з нею спілкувалася мати одного з обвинувачених. Та просила у неї вибачення.

Як виявилося, під час засідання Юлія Дембіцька звернулась до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для сина цієї жінки. Суддя декілька разів запитала про те, чи правильно вона, суддя, зрозуміла, що дружина померлого не проти того, щоб одного з обвинувачених суд відпустив під домашній арешт. Дембіцька уточнила, що саме так.

Своєю чергою, захисники обвинувачених по черзі заявили про те, що, на їхню думку, не вбачається ризиків через те, що вони, обвинувачені, будуть перебувати, наприклад, під цілодобовим домашнім арештом. Проти цього висловився представник державного обвинувачення.

Прокурор аргументував це тим, що обвинувачені можуть, наприклад, впливати на свідків, які ще не допитані. Суд ухвалив рішення залишити обвинувачених під вартою. Якщо їхня провина буде доведена, їм загрожує до 10 років в'язниці.