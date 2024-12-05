У Києві під електропоїзд кинулась людина: в русі Kyiv City Express виникли затримки
У Києві 5 грудня під електричку кинулася людина. Через це виникли суттєві затримки у русі транспорту.
Інцидент стався з поїздом №7307. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv City Express.
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Що сталося на маршруті Kyiv City Express
Потяг прямував із Дарниці до Вокзальної. Поїзд зупинили, щоб провести слідчі дії, що значно вплине на графік руху.
Електропоїзд №7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу,
– йдеться у повідомленні.
Найближчий рейс із Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано, оскільки розслідування потребує часу.
Натомість наступний рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде згідно з розкладом резервним складом.
Нагадаємо, у Києві 24-річна дівчина скоїла самогубство, повісившись на знаку метро "Осокорки". Причина такого вчинку невідома. У поліції підтвердили самогубство, дівчина зробила це за допомогою ременя від сумки.