У Києві під електропоїзд кинулась людина: в русі Kyiv City Express виникли затримки

У Києві 5 грудня під електричку кинулася людина. Через це виникли суттєві затримки у русі транспорту.

Інцидент стався з поїздом №7307. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv City Express.

Дивіться також Працівник ТЦК у Києві, який намагався скоїти самогубство, помер у лікарні, – ЗМІ

Що сталося на маршруті Kyiv City Express

Потяг прямував із Дарниці до Вокзальної. Поїзд зупинили, щоб провести слідчі дії, що значно вплине на графік руху.

Електропоїзд №7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу,

– йдеться у повідомленні.

Найближчий рейс із Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано, оскільки розслідування потребує часу.

Натомість наступний рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде згідно з розкладом резервним складом.

Нагадаємо, у Києві 24-річна дівчина скоїла самогубство, повісившись на знаку метро "Осокорки". Причина такого вчинку невідома. У поліції підтвердили самогубство, дівчина зробила це за допомогою ременя від сумки.