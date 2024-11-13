Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ТСН.

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Самогубство працівника ТЦК у Києва

Вранці в суботу, 9 листопада, в приміщенні Печерського ТЦК та СП було знайдено з вогнепальними пораненнями майора Воєводіна, начальника групи персоналу. Попередньо, військовослужбовець намагався покінчити життя самогубством, вистріливши собі у голову з пістолета.

Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом – "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок". До лікарів він надійшов у важкому стані, його одразу направили до реанімації.

Вже у середу, 13 листопада, з'явилася інформація про смерть начальника групи персоналу ТЦК.

У мережі раніше писали, що поряд з Воєводіним знайшли передсмертну записку, у якій буцімто було всього два слова: "Втомився. Вибачте".