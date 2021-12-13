У Києві презентували документальний фільм Михайла Бно-Айріяна "Незалежність 30: там де нас нема"

У Києві презентували документальний фільм Михайла Бно-Айріяна присвячений державному менеджменту – "Незалежність 30: там, де нас нема". Це третя картина з документального циклу, присвяченому Україні.

Фільм про систему держслужби та її ефективність, як це працює у нас та у наших західних сусідів – Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

Ми будемо знімати 7 фільмів про причини, чому Україна знаходиться там, де вона є. Про результати роботи країни, про причини, чому ми маємо певні перемоги і певні поразки. І третій фільм однозначно про державну службу, про державне управління, тому що результат державної роботи, державного управління – це видно всім громадянам України. 30 років – це гарний період часу, щоб подивитися, що ми змогли зробити і що не змогли,

– розповів режисер фільму Михайло Бно-Айріян.

Автори фільму аналізують, які чинники вплинули на те, що країни Балтії і Польща, маючи гірші економічні умови на старті, подолали кризу і стали успішними. Для цього команда проєкту відвідала Естонію, Латвію, Литву та Польщу та взяла інтерв'ю у колишніх прем'єр-міністрів, міністрів, послів та управлінців, які нині займають свої посади, а також експертів за кордоном та в Україні.

"Суть української системи в тому, що ті, у яких є відповідальність – нема інструментів, а ті, у яких є інструменти – нема відповідальності. Не питайте потім людей, які сьогодні за допомогою телефону дають вказівки тим чи іншим конституційним органам за їхню відповідальність, бо вони скажуть, що не дзвонили", – сказав міністр праці Польщі у 2005-2006 Пьотр Кульпа.

Автори фільму розмірковують над тим, яким має бути професійне державне управління, як воно пов'язане з успіхом країни. А також чому Україна не спромоглася завершити реформу державного управління.

Були речі, які були мені цікаві. Багато висновків були, які я хотів би донести і людям. Тим не менше, з багатьма висновками я не зовсім згоден. Але ж це питання для дискусії і я думаю, що завдання фільму – породити таку дискусію в суспільстві. Михайло цього добився,

– зауважив генеральний прокурор України у 2019–2020 Руслан Рябошапка

Побачити документальний фільм "Незалежність 30: там, де нас нема" можна на ютубі.