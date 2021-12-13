В Киеве представили документальный фильм Михаила Бно-Айрияна "Независимость 30: там где нас нет"

В Киеве презентовали документальный фильм Михаила Бно-Айрияна, посвященный государственному менеджменту – "Независимость 30: там, где нас нет". Это третья картина из документального цикла, посвященного Украине.

Фильм о системе госслужбы и ее эффективности, как это работает у нас и у наших западных соседей – Польши, Литве, Латвии и Эстонии.

Мы будем снимать 7 фильмов о причинах, почему Украина находится там, где она есть. О результатах работы страны, о причинах, почему мы имеем определенные победы и поражения. И третий фильм однозначно о государственной службе, о государственном управлении, потому что результат государственной работы государственного управления – это видно всем гражданам Украины. 30 лет – это хороший период времени, чтобы посмотреть, что мы смогли сделать и что не смогли,

– рассказал режиссер фильма Михаил Бно-Айриян.

Авторы фильма анализируют, какие факторы повлияли на то, что страны Балтии и Польша, имея худшие экономические условия на старте, преодолели кризис и стали успешными. Для этого команда проекта посетила Эстонию, Латвию, Литву и Польшу и взяла интервью у бывших премьер-министров, министров, послов и управленцев, которые сегодня занимают свои должности, а также экспертов за рубежом и в Украине.

"Суть украинской системы в том, что те, у которых есть ответственность – не имеют инструментов, а те, у которых есть инструменты – не имеют ответственности. Не спрашивайте потом людей, которые сегодня с помощью телефона дают указания тем или иным конституционным органам, за их ответственность, потому что они скажут, что не звонили", – сказал министр труда Польши в 2005–2006 Петр Кульпа.

Авторы фильма размышляют над тем, каким должно быть профессиональное государственное управление, как оно связано с успехом страны. А также почему Украина не смогла завершить реформу государственного управления.

Были вещи, которые были мне интересны. Многие выводы были, которые я хотел бы донести и людям. Тем не менее, со многими выводами я не совсем согласен. Но ведь это вопрос для дискуссии и я думаю, что задача фильма – породить такую дискуссию в обществе. Михаил этого добился,

- отметил генеральный прокурор Украины в 2019–2020 Руслан Рябошапка

Увидеть документальный фильм "Независимость 30: там, где нас нет" можно на ютубе.