У Києві продавець влаштував стрілянину в торговому центрі через суперечку з відвідувачем
Джерело:Поліція Києва
В одному з магазинів Києва продавець влаштував стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав.
Продавець тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї у ході з'ясування стосунків з відвідувачем. Правоохоронці затримали зловмисника.
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Правоохоронці затримали чоловіка за стрілянину
До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула декілька звуків, схожих на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори.
За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
На місці події правоохоронці з'ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліції.
Яке покарання очікує на чоловіка
З місця події правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв.
Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Порушником виявився киянин, 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
У Києві просто посеред вулиці помер чоловік
- У самому центрі Києва біля станції метро "Хрещатик" 9 грудня помітили лежачого нерухомого чоловіка. Ознак насильницької смерті на його тілі не виявили.
- За попередніми даними, чоловіку раптово стало погано, він впав та помер біля ресторану McDonalds у центрі столиці.
- Померлий чоловік був 1973 року народження. За словами очевидців події, він був киянином і проживав неподалік.