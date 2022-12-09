На місце одразу прибули правоохоронці. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Що знайшли у підозрілій сумці

Наряд поліції терміново виїхав на місце події у Вишгороді та оглянув знахідку. Як виявилося, у сумці лежали кілька тисяч доларів та десятки тисяч гривень.

Також правоохоронці виявили в сумці паспорт, а згодом встановили власницю та повернули сумку літній жінці, яка мешкала у цьому ж під'їзді.

У під'їзді знайшли підозрілу сумку: дивіться відео

Чергове підтвердження того, що порядність та чесність людини виховуються не на службі, і ніяк не пов’язані з професією, а це прості людські якості, які ще з дитинства закладаються батьками і вчителями,

– наголосив Нєбитов.

У Тернополі та Вінниці шукали вибухівку на вокзалах

2 грудня надходила інформація про замінування Центрального автовокзалу у Вінниці. Міський голова Тернополя Сергій Надал також повідомляв, що була інформація про ймовірну вибухівку на автовокзалі на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та ТРЦ "Подоляни" на Текстильній.

На щастя, інформація про ймовірне замінування будівель не підтвердилась.