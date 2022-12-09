На место сразу прибыли правоохранители. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Что нашли в подозрительной сумке

Наряд полиции срочно выехал на место происшествия в Вышгороде и осмотрел находку. Как оказалось, в сумке лежало несколько тысяч долларов и десятки тысяч гривен.

Также правоохранители обнаружили в сумке паспорт, а затем установили владелицу и вернули сумку пожилой женщине, которая жила в этом же подъезде.

В подъезде нашли подозрительную сумку: смотрите видео

Очередное подтверждение того, что порядочность и честность человека воспитываются не на службе, и никак не связаны с профессией, а это простые человеческие качества, еще с детства закладываемые родителями и учителями,

– подчеркнул Небитов.

В Тернополе и Виннице искали взрывчатку на вокзалах

2 декабря поступала информация о заминировании Центрального автовокзала в Виннице. Городской голова Тернополя Сергей Надал также сообщал, что была информация о вероятной взрывчатке на автовокзале на улице Торговица, пригородного автовокзала на улице Белогорская и ТРЦ "Подоляны" на Текстильной.

К счастью, информация о вероятном заминировании зданий не подтвердилась.