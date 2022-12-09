На место сразу прибыли правоохранители. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Обратите внимание В Испании нашли третью взрывчатку, связанную с Украиной: в полиции рассказали первые подробности
Что нашли в подозрительной сумке
Наряд полиции срочно выехал на место происшествия в Вышгороде и осмотрел находку. Как оказалось, в сумке лежало несколько тысяч долларов и десятки тысяч гривен.
Также правоохранители обнаружили в сумке паспорт, а затем установили владелицу и вернули сумку пожилой женщине, которая жила в этом же подъезде.
В подъезде нашли подозрительную сумку: смотрите видео
Очередное подтверждение того, что порядочность и честность человека воспитываются не на службе, и никак не связаны с профессией, а это простые человеческие качества, еще с детства закладываемые родителями и учителями,
– подчеркнул Небитов.
В Тернополе и Виннице искали взрывчатку на вокзалах
2 декабря поступала информация о заминировании Центрального автовокзала в Виннице. Городской голова Тернополя Сергей Надал также сообщал, что была информация о вероятной взрывчатке на автовокзале на улице Торговица, пригородного автовокзала на улице Белогорская и ТРЦ "Подоляны" на Текстильной.
К счастью, информация о вероятном заминировании зданий не подтвердилась.