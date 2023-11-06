Жінка ховала 12 кілограмів наркотиків у автомобільній шині: у Києві спіймали наркоторговицю

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетна до збуту наркотиків. У шині своєї автівки вона ховала 12 кілограмів заборонених речовин.

Жінка вже мала судимість раніше, і наразі їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як правоохоронці знайшли у водійки наркотики

Як розповіли правоохоронці, під час відпрацювання у Дарницькому районі Києва на вулиці Трускавецькій вони помітили автомобіль, який зупинився у лісопарковій зоні в безлюдному місці.

Водійка машини дістала з багажного відділення запасне колесо та залишила на землі. Після цього вона поклала до багажника іншу автомобільну покришку та почала рух, але поліцейські її зупинили. Вони оглянули автівку і виявили 11 поліетиленових пакунків, захованих у покришці. Ще один пакунок був у жінки в сумці.

Під час спілкування з нею з'ясувалось, що в згортках знаходиться психотропна речовина вагою близько одного кілограма кожний. Поліцейські вилучили пакунки та попередньо встановили, що жінка є наркокур'єром. Підозрювана отримала оптову партію "товару" для подальшого дрібного збуту в столиці. Висновок хімічної експертизи показав, що вилучене є психотропною речовиною – солі Альфа-PVP,

– розповіли в поліції.

Спіймалась вдруге за рік: жінку вже судили за торгівлю наркотиками

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева жителька. Цьогоріч вона вже була засуджена за збут наркотиків, проте була звільнена від покарання з випробуваним строком.

Наразі за фактом збуту наркотиків відкрито кримінальне провадження, а зловмисниці повідомили про підозру.

У рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановлюють походження психотропів та інших осіб причетних до каналу збуту, а також перевіряють підозрювану на можливу причетність до інших злочинів.