У Києві завершили мурал "Свята Джавеліна"

У вівторок, 24 травня, у Києві завершили мурал, присвячений воєнному мему. Якщо раніше Свята Джавеліна була лише на футболках чи стікерах, тепер її мурал розмістився на одній зі столични будівель.

Мем "Свята Джавеліна" став відомим не тільки в Україні, але і за її межами. Зі "Святою" роблять мерч, а у футболках з її зображенням ходять президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

Важливо Бої у Лимані та ракетні атаки по Запоріжжю і Кривому Рогу: основне за 91 день війни

Тепер "Свята Джавеліна" набула більших масштабів – у вівторок, 24 травня, закінчилися роботи над створенням муралу в Солом'янському районі міста Києва. Мурал святої, яка тримає в руках Джавелін, розташувався на стіні одного з багатоповерхових житлових будинків на вулиці Авіаконструктора Антонова.

Це вже буде четвертий великий мурал у Солом`янському районі Києва. Тут через два будинки мурал із зображенням Петра Франка, сина великого українського поета Івана Франка, якого намальовано півтора року тому. Взагалі, була ідея створити тут алею муралів,

– розповів київський активіст Іван Лісовий, який брав участь у створенні проєкту.

За його словами, організатори спільно з активістами з Солом'янського району готували фасади будинків для того, щоб втілити ідею – намалювати серію портретів маловідомих українців.

Іван Лісовий розповів, що спонсорує створення муралу канадсько-український бренд Saint Javelin.

"Свята Джавеліна" викликала певну дискусію у суспільстві. В цьому випадку я хочу уточнити, що на зображенні не Божа Матір, навпаки – це просто новий символ нашої боротьби проти загарбників. Ми розділяємо мистецтво та релігію,

– зазначає активіст.

Іван розповів, що до нього звернулися його друзі з творчої групи художників Kailas-V. Саме вони запропонували активісту створити новий мурал зі "Святою Джавеліною".

"Свята Джавеліна" розташувалась в Солом'янському районі / Фото АрміяInform

За словами керівниці творчої групи Kailas-V Яни Волк, яка безпосередньо займається створенням нового муралу, до групи звернулися саме тому, що вона має великий досвід у створенні муралів.

У столиці, наприклад, ми створили мурали із зображенням Грушевського, Скоропадського. "Свята Джавеліна" – це теж артпроєкт, художня інтерпретація. Ця робота ніяк не суперечить нашим внутрішнім принципам, тому ми за неї і взялись,

– зазначила вона.

Над "Святою Джавеліною" працювала творча група, яка складається з 4 людей. 24 травня проєкт остаточно завершили.

Дивіться також: Виставка спаленої техніки рашистів у Києві