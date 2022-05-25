В Киеве завершили мурал "Святая Джавелина"

Во вторник, 24 мая, в Киеве завершили мурал, посвященный военному мему. Если раньше Святая Джавелина была только на футболках или стикерах, теперь ее мурал разместился на одной из столичных построек.

Мем "Праздники Джавелина" стал известен не только в Украине, но и за ее пределами. Со "Святой" делают мерч, а в футболках с ее изображением ходят президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

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Теперь "Святая Джавелина" приобрела большие масштабы - во вторник, 24 мая, закончились работы над созданием мурала в Соломенском районе города Киева. Мурал святой, которая держит в руках Джавелин, расположился на стене одного из многоэтажных жилых домов по улице Авиаконструктора Антонова.

Это уже будет четвертая большая мурал в Соломенском районе Киева. Здесь через два дома мурал с изображением Петра Франко, сына великого украинского поэта Ивана Франко, нарисованного полтора года назад. Вообще, была идея создать здесь аллею муралов,

– рассказал киевский активист Иван Лесной, принимавший участие в создании проекта.

По его словам, организаторы совместно с активистами из Соломенского района готовили фасады домов для того, чтобы реализовать идею – нарисовать серию портретов малоизвестных украинцев.

Иван Лесной рассказал, что спонсирует создание мурала канадско-украинский бренд Saint Javelin.

"Праздники Джавелина" вызвала определенную дискуссию в обществе. В этом случае я хочу уточнить, что на изображении не Божья Матерь, наоборот, это просто новый символ нашей борьбы против захватчиков. Мы разделяем искусство и религию,

– отмечает активист.

Иоанн рассказал, что к нему обратились его друзья из творческой группы художников Kailas-V. Именно они предложили активисту создать новый мурал со "Святой Джавелиной".

"Святая Джавелина" расположилась в Соломенском районе / Фото АрмияInform

По словам руководительницы творческой группы Kailas-V Яны Волк, непосредственно занимающейся созданием нового мурала, к группе обратились именно потому, что она имеет большой опыт в создании муралов.

В столице, например, мы создали муралы с изображением Грушевского, Скоропадского. "Праздники Джавелина" – это тоже артпроект, художественная интерпретация. Эта работа никак не противоречит нашим внутренним принципам, поэтому мы за нее и взялись,

– отметила она.

Над "Святой Джавелиной" работала творческая группа, состоящая из 4 человек. 24 мая проект окончательно завершили.

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