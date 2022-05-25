Мем "Свята Джавеліна" став відомим не тільки в Україні, але і за її межами. Зі "Святою" роблять мерч, а у футболках з її зображенням ходять президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

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Тепер "Свята Джавеліна" набула більших масштабів – у вівторок, 24 травня, закінчилися роботи над створенням муралу в Солом'янському районі міста Києва. Мурал святої, яка тримає в руках Джавелін, розташувався на стіні одного з багатоповерхових житлових будинків на вулиці Авіаконструктора Антонова.

Це вже буде четвертий великий мурал у Солом`янському районі Києва. Тут через два будинки мурал із зображенням Петра Франка, сина великого українського поета Івана Франка, якого намальовано півтора року тому. Взагалі, була ідея створити тут алею муралів,

– розповів київський активіст Іван Лісовий, який брав участь у створенні проєкту.

За його словами, організатори спільно з активістами з Солом'янського району готували фасади будинків для того, щоб втілити ідею – намалювати серію портретів маловідомих українців.

Іван Лісовий розповів, що спонсорує створення муралу канадсько-український бренд Saint Javelin.

"Свята Джавеліна" викликала певну дискусію у суспільстві. В цьому випадку я хочу уточнити, що на зображенні не Божа Матір, навпаки – це просто новий символ нашої боротьби проти загарбників. Ми розділяємо мистецтво та релігію,

– зазначає активіст.

Іван розповів, що до нього звернулися його друзі з творчої групи художників Kailas-V. Саме вони запропонували активісту створити новий мурал зі "Святою Джавеліною".

"Свята Джавеліна" розташувалась в Солом'янському районі / Фото АрміяInform

За словами керівниці творчої групи Kailas-V Яни Волк, яка безпосередньо займається створенням нового муралу, до групи звернулися саме тому, що вона має великий досвід у створенні муралів.

У столиці, наприклад, ми створили мурали із зображенням Грушевського, Скоропадського. "Свята Джавеліна" – це теж артпроєкт, художня інтерпретація. Ця робота ніяк не суперечить нашим внутрішнім принципам, тому ми за неї і взялись,

– зазначила вона.

Над "Святою Джавеліною" працювала творча група, яка складається з 4 людей. 24 травня проєкт остаточно завершили.

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