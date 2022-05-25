Мем "Праздники Джавелина" стал известен не только в Украине, но и за ее пределами. Со "Святой" делают мерч, а в футболках с ее изображением ходят президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

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Теперь "Святая Джавелина" приобрела большие масштабы - во вторник, 24 мая, закончились работы над созданием мурала в Соломенском районе города Киева. Мурал святой, которая держит в руках Джавелин, расположился на стене одного из многоэтажных жилых домов по улице Авиаконструктора Антонова.

Это уже будет четвертая большая мурал в Соломенском районе Киева. Здесь через два дома мурал с изображением Петра Франко, сына великого украинского поэта Ивана Франко, нарисованного полтора года назад. Вообще, была идея создать здесь аллею муралов,

– рассказал киевский активист Иван Лесной, принимавший участие в создании проекта.

По его словам, организаторы совместно с активистами из Соломенского района готовили фасады домов для того, чтобы реализовать идею – нарисовать серию портретов малоизвестных украинцев.

Иван Лесной рассказал, что спонсирует создание мурала канадско-украинский бренд Saint Javelin.

"Праздники Джавелина" вызвала определенную дискуссию в обществе. В этом случае я хочу уточнить, что на изображении не Божья Матерь, наоборот, это просто новый символ нашей борьбы против захватчиков. Мы разделяем искусство и религию,

– отмечает активист.

Иоанн рассказал, что к нему обратились его друзья из творческой группы художников Kailas-V. Именно они предложили активисту создать новый мурал со "Святой Джавелиной".

"Святая Джавелина" расположилась в Соломенском районе / Фото АрмияInform

По словам руководительницы творческой группы Kailas-V Яны Волк, непосредственно занимающейся созданием нового мурала, к группе обратились именно потому, что она имеет большой опыт в создании муралов.

В столице, например, мы создали муралы с изображением Грушевского, Скоропадского. "Праздники Джавелина" – это тоже артпроект, художественная интерпретация. Эта работа никак не противоречит нашим внутренним принципам, поэтому мы за нее и взялись,

– отметила она.

Над "Святой Джавелиной" работала творческая группа, состоящая из 4 человек. 24 мая проект окончательно завершили.

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