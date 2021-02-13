"Фінансуєте кийки, якими нас б'ють": Київ купує електрику в Мінська – білоруси невдоволені

Тим, що купує електроенергію в Білорусі, Україна фактично підтримує режим самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Про це заявив опозиційний білоруський діяч Павло Латушко.

Також Латушко, який очолює Народне антикризове управління Білорусі, вважає, що Україна в такий спосіб тільки поглиблює енергетичну залежність від Росії.

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Що думає опозиція Білорусі про купівлю Києвом електроенергії у Мінська

Під час онлайн-дискусії "БелАЕС: порятунок України від відключення електроенергії або фінансування режимів Лукашенка й Путіна" опозиціонер Павло Латушко висловив свою точку зору:

"Купуючи енергію в атомної електростанції, ви безпосередньо фінансово підтримуєте нелегітимний режим, та оплачуєте його примарний, збитковий і явно невигідний для білоруського народу і країни проєкт".

Мовиться про атомну електростанцію, яка, як вважає білоруська опозиція, країні геть не потрібна, ба й збудована з порушеннями як економічними, так і безпековими.

До того ж збудували БелАЕС за гроші головно Росії ("Росатому"), тобто купівля Києвом там енергії – це ще й ознака поглиблення його енергозалежності від Москви.

Знову ж таки, ви побічно фінансуєте і спонсоруєте кийки, які сьогодні б'ють братський для України білоруський народ. І тут ми не бачимо двозначності,

– наголосив Латушко.

Коротко про купівлю електроенергії Україно в Білорусі

У січні Україна отримала понад 180 мільйонів кіловат-годин із Білорусі. А в лютому поновився імпорт електроенергії з Росії.

Це відбулося начебто тому, за поясненнями української влади, що Україні потрібна допомога у зв'язку з морозами й певними труднощами в атомній і тепловій енергосферах.