США очікують, що Київ вирішить питання щодо мобілізації, – WP

Київ має вирішити проблему критичної нестачі живої сили та зміцнити свою оборону, щоб забезпечити наступ у майбутньому.

У Вашнгтоні сподіваються, що довгоочікуване надходження американської зброї допоможе Україні сповільнити просування Росії в найближчі місяці.

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Але брак українських військових і все ще перевага Москви у вогневій потужності означають, що Київ навряд чи може піти в контрнаступ щонайменше до 2025 року.

США тиснуть на Київ щодо мобілізації

Перші поставки зброї від США, які включають артилерійські снаряди, ракети протиповітряної оборони та бронетехніку уже починають надходити до України. Відтак, у США очікують, що нове озброєння допоможе виграти час, щоб Київ поповнив військові ряди та зміцнив оборону на полі бою – напередодні очікуваного російського наступу.

Попри колосальні втрати Росії, у США зауважують, що окупанти усе ще зберігають перевагу в живій силі та техніці, адже Москва продовжує випереджати Захід у виробництві артилерії та іншої зброї, адже Кремль звернувся до Ірану та Північної Кореї за допомогою.

Ситуація з кадрами є проблемою. І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України,

– сказав Роб Лі колишній морський піхотинець США.

Водночас, як пише Washington Post, американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена усвідомлює, якою чутливою темою є це для Києва.

"Хто ми такі, щоб говорити: "Вам просто потрібно набрати більше людей для боротьби". Водночас це реальна проблема. Закони, які вони ухвалили, допоможуть їм, але їм потрібно мобілізувати більше сил і знайти спосіб мотивувати більше чоловіків іти на передову", – сказав чиновник.

Військові – найважливіший фактор

Зазначають, що Україні прийшов час відновити війська: "Це, мабуть, найважливіший фактор, який визначатиме, чи будуть вони успішними чи ні", – ідеться у статті.

Аналітики наголошують, що Україні варто прискорити мобілізаційний процес ще й тому, що спочатку потрібний буде час на навчання новобранців, якщо Київ сподівається уникнути проблем, з якими він зіткнувся під час невдалого минулорічного контрнаступу.

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