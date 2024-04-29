США ожидают, что Киев решит вопрос о мобилизации, – WP

Киев должен решить проблему критической нехватки живой силы и укрепить свою оборону, чтобы обеспечить наступление в будущем.

В Вашингтоне надеются, что долгожданное поступление американского оружия поможет Украине замедлить продвижение России в ближайшие месяцы.

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Но нехватка украинских военных и все еще преимущество Москвы в огневой мощи означают, что Киев вряд ли может пойти в контрнаступление как минимум до 2025 года.

США давят на Киев по мобилизации

Первые поставки оружия от США, которые включают артиллерийские снаряды, ракеты противовоздушной обороны и бронетехнику уже начинают поступать в Украину. Поэтому, в США ожидают, что новое вооружение поможет выиграть время, чтобы Киев пополнил военные ряды и укрепил оборону на поле боя – накануне ожидаемого российского наступления.

Несмотря на колоссальные потери России, в США отмечают, что оккупанты все еще сохраняют преимущество в живой силе и технике, ведь Москва продолжает опережать Запад в производстве артиллерии и другого оружия, ведь Кремль обратился к Ирану и Северной Кореи за помощью.

Ситуация с кадрами является проблемой. И если это не будет исправлено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины,

– сказал Роб Ли бывший морской пехотинец США.

В то же время, как пишет Washington Post, американский чиновник заявил, что администрация Байдена осознает, какой чувствительной темой является это для Киева.

"Кто мы такие, чтобы говорить: "Вам просто нужно набрать больше людей для борьбы". В то же время это реальная проблема. Законы, которые они приняли, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ мотивировать больше мужчин идти на передовую", – сказал чиновник.

Военные – важнейший фактор

Отмечают, что Украине пришло время восстановить войска: "Это, пожалуй, важнейший фактор, который будет определять, будут ли они успешными или нет", – говорится в статье.

Аналитики отмечают, что Украине стоит ускорить мобилизационный процесс еще и потому, что сначала нужно будет время на обучение новобранцев, если Киев надеется избежать проблем, с которыми он столкнулся во время неудачного прошлогоднего контрнаступления.

Мобилизация в Украине: главное