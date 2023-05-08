На Київщині чоловік через ревнощі зарізав доньку, а сина катував газом

На Київщині сталася моторошна трагедія. Батько зарізав власну доньку та ледь не вбив сина. Озвірілого чоловіка затримали правоохоронці.

Як повідомили у поліції, 43-річний ревнивець намагався стратити всю родину через те, що дружина поїхала за кордон.

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Відомо, що трагедія сталася з 1 на 2 травня. Як розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, до поліції подзвонив хлопець, який заявив, що його батько вбив 16-річну сестру.

На місце відразу виїхали наряди швидкого реагування поліції Київщини. Вони не змогли одразу потрапити до будинку, бо він був зачинений. Правоохоронці пробралися всередину і одразу ж відчули різкий запах газу,

– зазначив Нєбитов.

Один з поліцейських одразу ж перекрив вентиль газу, аби не стався вибух.

"Вдома була жахлива картина. Фактично весь перший поверх був у крові. Поліцейські побачили тіло дівчини, яка не подавала ознак життя. На місце викликали швидку. Також у будинку виявили тіло чоловіка, який теж не подавав ознак життя", – додав начальник поліції Київщини.

Ймовірний вбивця прийшов до тями, коли приміщення добре провітрили від газу. Пораненого ката поліція Київщини затримала на місці скоєння злочину.

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Трагедія сталася через ревнощі

Ввечері перед трагедією чоловік був у сусіда на святкуванні дня народження, де добряче випив. Він розповів сусіду, що його дружина кинула родину і поїхала закордон нібито до коханця. Коли підозрюваний повернувся додому, він сказав дітям, що це кінець. Після чого чоловік пішов на кузню і відкрив всі конфорки з газом.

Діти намагалися вибратися з будинку, але ручка вхідної двері була відламана. Тоді старша донька намагалася закрити газ, але батько напав на неї. Він порізав її руку та встромив ніж у груди. Молодший брат намагався врятувати сестру, завдаючи батькові ударів палицею по голові, але все було марно.

За висновком судмедексперта, дівчина померла від крововтрати та забою внутрішніх органів,

– підсумував Нєбитов.

Зараз підозрюваний заарештований та перебуває у лікарні. Його дії кваліфікували за статтею про навмисне вбивство. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.