Ракета влучила у житловий будинок у Вишгороді: кількість жертв стрімко зросла

23 листопада ворог завдав ракетного удару по Київщині. Є влучання у багатоповерхову будівлю. Кількість жертв та постраждалих зростає.

На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Такі наслідки влучання ворожої ракети у житловий будинок на Вишгородщині.

Важливо Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині

На Київщині зросла кількість жертв

Внаслідок влучання пошкоджена багатоповерхова будівля. Станом на 18:30 відомо, що 5 осіб загинули, 34 – постраждали. Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що через удар по критичній інфраструктурі постраждали 6 енергетиків.

Про п'яту жертву повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

Андрій Нєбитов уточнив, що серед постраждалих 6 дітей.

Найгірше – серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми,

– зазначив Нєбитов.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок: дивіться відео

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки потрапляння ракети у багатоповерхівку.

На Київщині постраждали люди внаслідок ракетного удару / фото Андрій Нєбитов

Крім того, внаслідок обстрілів було руйнування приватного будинку в Фастівському районі. На щастя, там обійшлось без постраждалих.



Будинок у Фастівському районі / Фото з телеграму Андрія Нєбитова



На Фастівщині – без постраждалих / Фото Андрія Нєбитова

Яка ситуація на Київщині

Кулеба зазначив, усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах. Спеціалісти та енергетики вже приступили до відновлення електропостачання.

Глава ОВА зауважив, у найближчі години почне з’являтися електроенергія.

В Україні ввели аварійні відключення світла

В Укренерго повідомили, що ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Тому в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.