Київська облрада провела власне розслідування по закупівлі медобладнання для онкодиспансера

У низці ЗМІ одночасно з'явилися дописи про те, що закупівельники на Київщині придбали для обласного онкодиспансера томограф за ціною, завищеною у півтора раза. У Київській облраді дійшли висновку, що ця інформація не відповідає дійсності.

До депутатів Київської облради звернулась громадська організація "Національний рух "За трансплантацію" з проханням не залишати жителів Київщини "без діагностичного обладнання, яке життєво необхідне для вчасного й ефективного лікування хвороби".

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На постійній профільній комісії взяли слово як представник центральної закупівельної організації КЗ КОР "База спеціального медичного постачання" Володимир Тимофійчук, так і генеральний директор КНП КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" Алла Арешкович.

Тимофійчук розповів депутатам Київської обласної ради про те, як саме здійснювалася процедура закупівлі. Він наголосив на тому, що закупівля системи однофотонної емісійної комп'ютерної томографії (ОФЕКТ) в розмірі 44 мільйони 980 тисяч гривень була здійснена з дотриманням усіх вимог законодавства. Цей факт підтвердила і Держаудитслужба, яка перевірила дану закупівлю і не виявила порушень законодавства щодо вартості цього обладнання.

Алла Арешкович своєю чергою розповіла про те, що дане обладнання має повну комплектацію, необхідну для проведення досліджень та отримання найточніших результатів діагностування і стадіювання раку. Адже у зв'язку зі значним прогресуванням онкозахворюваності питання адекватної діагностики є дуже гострим.

Саме тому ціна томографа, який закуповується, вища, аніж у подібних аналогів, як то кажуть, стандартної комплектації. Ба більше, ще у 2020 році диспансером були подані пропозиції до Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації в частині внесення змін та доповнень до обласної програми "Здоров'я Київщини", де комерційна пропозиція системи ОФЕКТ уже на той час становила ті ж самі 44 мільйони гривень,

– йшлося на засіданні профільної комісії.

Вислухавши всі сторони, депутати рекомендували Департаменту охорони здоров'я КОДА, як головному розпоряднику бюджетних коштів, звернутись до Київської обласної військової (державної) адміністрації щодо фінансування даного медичного обладнання.

Відповідно, за словами депутата Київської обласної ради Володимира Тимофійчука, вся інформація у медіа щодо закупівлі томографа для замовника-ініціатора КНП КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" за начебто завищеною ціною – це лише маніпуляції.

"Вбачаю, що ціллю таких публікацій є підрив довіри до суб'єктів публічних закупівель та, що, мабуть, є головним – бажання зірвати закупівлю життєво важливого медичного обладнання для пацієнтів Київщини", – наголосив Тимофійчук.