Киевский облсовет провел собственное расследование по закупке медоборудования для онкодиспансера

В ряде СМИ одновременно появились сообщения о том, что закупщики в Киевской области приобрели для областного онкодиспансера томограф по цене, завышенной в полтора раза. В Киевском облсовете пришли к выводу, что эта информация не соответствует действительности.

К депутатам Киевского облсовета обратилась общественная организация "Национальное движение "За трансплантацию" с просьбой не оставлять жителей Киевской области "без диагностического оборудования, которое жизненно необходимо для своевременного и эффективного лечения болезни".

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На постоянной профильной комиссии взяли слово как представитель центральной закупочной организации КЗ КОР "База специального медицинского снабжения" Владимир Тимофийчук, так и генеральный директор КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" Алла Арешкович.

Тимофийчук рассказал депутатам Киевского областного совета о том, как осуществлялась процедура закупки. Он отметил, что закупка системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в размере 44 миллиона 980 тысяч гривен была осуществлена с соблюдением всех требований законодательства. Этот факт подтвердила и Госаудитслужба, которая проверила данную закупку и не выявила нарушений законодательства по стоимости этого оборудования.

Алла Арешкович в свою очередь рассказала о том, что данное оборудование имеет полную комплектацию, необходимую для проведения исследований и получения точнейших результатов диагностирования и стадирования рака. Ведь в связи со значительным прогрессированием онкозаболеваемости вопрос адекватной диагностики очень острый.

Именно поэтому цена закупаемого томографа выше, чем у подобных аналогов, как говорится, стандартной комплектации. Более того, еще в 2020 году диспансером были представлены предложения в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации в части внесения изменений и дополнений в областную программу "Здоровье Киевщины", где коммерческое предложение системы ОФЭКТ уже к тому времени составляло те же 44 миллиона гривен,

– говорилось на заседании профильной комиссии.

Выслушав все стороны, депутаты рекомендовали Департаменту здравоохранения КОГА, как главному распорядителю бюджетных средств, обратиться в Киевскую областную военную (государственную) администрацию касательно финансирования данного медицинского оборудования.

Соответственно, по словам депутата Киевского областного совета Владимира Тимофийчука, вся информация в медиа о закупке томографа для заказчика-инициатора КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" по завышенной цене – это лишь манипуляции.

"Считаю, что целью таких публикаций является подрыв доверия к субъектам публичных закупок и, пожалуй, главное – желание сорвать закупку жизненно важного медицинского оборудования для пациентов Киевской области", – подчеркнул Тимофийчук.