Наркотики та гучна музика: у Тернополі викрили клуб, який працював як "Пункт незламності"

В центрі Тернополя поліція викрила розважальний заклад, який працював під час комендантської години під прикриттям "Пункту незламності". Натомість власник закладу звинувачує у неправомірних діях правоохоронців.

Під час обшуку всередині клубу перебували 68 людей разом з персоналом, у деяких відвідувачів знайшли наркотики.

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Що відомо про справу

Правоохоронці стверджують, що власник клубу не закривав приміщення після 23:00, прикриваючись як "Пункт незламності".

За словами поліції, до тернопільських правоохоронців регулярно надходили скарги від жителів навколишніх будинків про те, що на вулиці Січових Стрільців розважальний заклад продовжує працювати після початку комендантської години. Все це супроводжується гучною музикою після опівночі, криками, а на зауваження власник та персонал не звертали уваги.

За словами працівників поліції, цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати, а власник позиціонував свій заклад з "Пунктом незламності",

– заявили в поліції Тернопільщини.

16 липня поліція провела там обшуки. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку, 13 із яких підпадали під критерії для мобілізації. У деяких відвідувачів правоохоронці вилучили наркотичні речовини – два пакетики із канабісом, дві ампули з невідомою речовиною та таблетки синього кольору.

Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних речовин).

Власник клубу заявив про неправомірні дії правоохоронців

Правоохоронці не називали назву закладу, але журналісти встановили, що мовиться про клуб "Лисий". Його керівником є відомий в Тернополі ресторатор та громадський діяч Тарас Ковальчук.

Бізнесмен заявив, що це вже п'ята спроба правоохоронних органів провести обшук в його клубі. Кілька рейдів було на початку червня, коли правоохоронці намагалися вилучити сервери з відео.

Перед цим обшуком, який відбувся 16 липня, були обшуки у справах, які на пряму не мали відношення до клубу "Лисий" та вилучення сервера відео нагляду, а потім спроба ще раз вилучити сервер, який вже вилучили. По цій частині вже маємо рішення суду про неправомірні дії. Також два тижні тому правоохоронці без ніяких документів увірвались у заклад та завдали тілесних ушкоджень персоналу. Мої працівники зняли побої. У день зняття побоїв правоохоронці відкрили нову справу по діяльності закладу,

– сказав Ковальчук.

Тарас Ковальчук наразі не може сказати, чому під час комендантської години у його закладі перебували відвідувачі. Проте сказав, що проведе зустріч для усіх охочих, на якій він та його адвокат розповість про всі порушення правоохоронців та чому до обшуків вони залучають працівників військкомату.