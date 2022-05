Ключова мета – знищити українців: Росію звинуватили у геноциді – результати дослідження

Росія має нести відповідальність за все, що вчиняє з Україною. Мовиться про геноцид та підбурювання до нього, конкретний список звірств.

New Lines Institute опублікував юридичний звіт. Його підписали понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів щодо геноциду.

Доповідь підготували в американському аналітичному центрі New Lines Institute for Strategy and Policy та канадському Центрі з прав людини імені Рауля Валленберга. Документом вони звинувачують Росію у порушенні статей Конвенції ООН про геноцид. Доповідь є першою, яка визначає, чи має війна геноцидний характер. Вона є незалежним розслідуванням.

Війна, яку веде Росія, є геноцидною

Експерти заявили про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні. Вони наводять довгий список доказів. Зокрема, масові вбивства мирних жителів, депортації, дегуманізація та антиукраїнська риторика високопосадовців Росії. У звіті мовиться, що росіяни хочуть частково знищити українську національну групу.

Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які вивчили всі докази й дійшли висновку, що Росія відповідає за порушення Конвенції про геноцид в Україні. Це дуже ретельне та детальне вивчення великих доказів. На сьогодні ми бачимо, що ця війна геноцидна за своєю природою, за мовою і за тим, як вона ведеться. Це дуже, дуже ясно,

– заявив Азім Ібрагім з New Lines Institute for Strategy and Policy.

Закликали світ діяти

Ібрагім приїхав до України в березні та збирав докази доповіді. Він зазначив, що всі країни, які підписали Конвенцію ООН про геноцид, повинні запобігати геноциду. Саме доповідь спонукає міжнародну спільноту до дій.

Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна має зробити все можливе, щоб покласти цьому кінець, інакше вони також порушуватимуть конвенцію, – додав Ібрагім.

