Раніше, ніж очікували: Разумков розповів, коли Рада розгляне законопроєкти про олігархів

Дмитро Разумков заявив, що парламентарі можуть розглянути законопроєкти у другому читанні вже до кінця поточної сесії Верховної Ради. За словами спікера парламенту, все залежить від того, коли комітет підготує документ до розгляду.

Як сказав Разумков, парламентарі планують розглянути низку законів про олігархів у першому читанні.

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У Верховній Раді очікують побачити законопроєкти:

№ 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаний із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

№ 5599-1, 5599-2, 5599-3 – альтернативні законопроєкти.

Наступного пленарного тижня або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроєкт в залі,

– сказав він.

Чи підтримує Разумков законодавчу ініціативу

За словами Дмитра Разумкова, такий закон допоможе унормувати публічні відносини між чиновниками й представниками великого бізнесу.

Він відзначив, що підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей із представниками великого бізнесу. Разом із тим Голова Парламенту переконаний, що формувати реєстр олігархів має не РНБО, а спеціальний державний орган.

Закон прописаний на 10 років. Сьогодні ми маємо одного Президента і розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції потрібно мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави,

– сказав Дмитро Разумков.

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Що передбачає законопроєкт про олігархів

На початку червня президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. Його головне завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Президент України, коментуючи ініційований ним законопроєкт про деолігархізацію, заявив, що у випадку не підтримання парламентарями закону, шукатиме підтримку в суспільства шляхом референдуму.

Законопроєкт пропонує створити реєстр олігархів. Для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше трьом критеріям з чотирьох: