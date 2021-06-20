Ранее, чем ожидали: Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законопроекты об олигархах

20 июня 2021 , 09:48
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Источник:

Верховная Рада

Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии могут рассмотреть законопроекты во втором чтении уже до конца текущей сессии Верховной Рады. По словам спикера парламента, все зависит от того, когда комитет подготовит документ к рассмотрению.

Как сказал Разумков, парламентарии планируют рассмотреть ряд законов об олигархах в первом чтении.

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В Верховной Раде ожидают увидеть законопроекты:

  • № 5599 – о предотвращении угроз национальной безопасности, связанный с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.
  • № 5599-1, 5599-2, 5599-3 – альтернативные законопроекты.

На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале,
– сказал он.

Поддерживает ли Разумков законодательную инициативу

По словам Дмитрия Разумкова, такой закон поможет нормировать публичные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

Он отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Вместе с тем глава парламента убежден, что формировать реестр олигархов должен не СНБО, а специальный государственный орган.

Закон прописан на 10 лет. Сегодня у нас есть один Президент и мы понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства,
– сказал Дмитрий Разумков.

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Что предусматривает законопроект об олигархах

В начале июня президент Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Президент Украины, комментируя инициированный им законопроект о деолигархизации, заявил, что в случае не поддержания парламентариями закона, будет искать поддержку в общества путем референдума.

Законопроект предлагает создать реестр олигархов. Для получения статуса олигарха надо соответствовать по меньшей мере трем критериям из четырех:

  • занимать высшие государственные должности, иметь мандат или финансировать политические партии;
  • владеть или контролировать СМИ;
  • быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, являющегося естественной монополией;
  • или иметь активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.
Автор: Альона Захарова