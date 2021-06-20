Как сказал Разумков, парламентарии планируют рассмотреть ряд законов об олигархах в первом чтении.

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В Верховной Раде ожидают увидеть законопроекты:

№ 5599 – о предотвращении угроз национальной безопасности, связанный с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

№ 5599-1, 5599-2, 5599-3 – альтернативные законопроекты.

На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале,

– сказал он.

Поддерживает ли Разумков законодательную инициативу

По словам Дмитрия Разумкова, такой закон поможет нормировать публичные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

Он отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Вместе с тем глава парламента убежден, что формировать реестр олигархов должен не СНБО, а специальный государственный орган.

Закон прописан на 10 лет. Сегодня у нас есть один Президент и мы понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства,

– сказал Дмитрий Разумков.

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Что предусматривает законопроект об олигархах

В начале июня президент Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Президент Украины, комментируя инициированный им законопроект о деолигархизации, заявил, что в случае не поддержания парламентариями закона, будет искать поддержку в общества путем референдума.

Законопроект предлагает создать реестр олигархов. Для получения статуса олигарха надо соответствовать по меньшей мере трем критериям из четырех: