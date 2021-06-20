Як сказав Разумков, парламентарі планують розглянути низку законів про олігархів у першому читанні.

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У Верховній Раді очікують побачити законопроєкти:

№ 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаний із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

№ 5599-1, 5599-2, 5599-3 – альтернативні законопроєкти.

Наступного пленарного тижня або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроєкт в залі,

– сказав він.

Чи підтримує Разумков законодавчу ініціативу

За словами Дмитра Разумкова, такий закон допоможе унормувати публічні відносини між чиновниками й представниками великого бізнесу.

Він відзначив, що підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей із представниками великого бізнесу. Разом із тим Голова Парламенту переконаний, що формувати реєстр олігархів має не РНБО, а спеціальний державний орган.

Закон прописаний на 10 років. Сьогодні ми маємо одного Президента і розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції потрібно мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави,

– сказав Дмитро Разумков.

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Що передбачає законопроєкт про олігархів

На початку червня президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. Його головне завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Президент України, коментуючи ініційований ним законопроєкт про деолігархізацію, заявив, що у випадку не підтримання парламентарями закону, шукатиме підтримку в суспільства шляхом референдуму.

Законопроєкт пропонує створити реєстр олігархів. Для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше трьом критеріям з чотирьох: