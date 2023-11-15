Коли у Європі був золотий період міжнародних відносин

Коли дивишся на те, що відбувається навколо і думаєш про перспективи, то все більше думками повертаєшся до певного золотого періоду міжнародних відносин і стратегії. А саме до періоду 1648 – 1789 в західній і центральній Європі.

Кабінетні війни були найпрактичнішими

Війни через низку причин мали обмежений характер. Якщо порівнювати із тим, що прийде з епохою націоналізму та індустріальною революцією й ідеологіями.

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Бюрократичний апарат і аграрний економічний уклад не дозволяли мобілізувати і утримувати армії протягом дуже довгого часу, які б складалися з понад 60 – 80 тисяч осіб. Все, що більше, то був виняток, а не правило. Війни часто закінчувалися не від поразок на полі бою, а від браку ресурсів їх далі вести.

Для більшості населення війни взагалі відбувалися на фоні. Не дарма мова йде про період кабінетних війн. Тобто тих, в які були залучені суверени і відносно невеликий відсоток населення.

Легітимність правлячих режимів у той час ніхто не ставив під сумнів.

Так само суперечності на релігійному ґрунті вже відійшли. А суперечності на інших основах – типу націоналізм чи ідеологічні суперечності – ще не прийшли.

Добивати сторону, яка програла у війні, було не прийнято, бо ж баланс сил. Також була ймовірність, що вчорашній противник може стати завтрашнім союзником. Все це в сукупності зберігало простір для дипломатії і домовленостей для сторін, які були залучені до війн.