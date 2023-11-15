Когда в Европе был золотой период международных отношений

Когда смотришь на то, что происходит вокруг и думаешь о перспективах, все больше мыслями возвращаешься к определенному золотому периоду международных отношений и стратегии. А именно к периоду 1648 – 1789 годов в западной и центральной Европе.

Кабинетные войны были самыми практичными

Войны по ряду причин носили ограниченный характер. Если сравнивать с тем, что придет с эпохой национализма, индустриальной революции и идеологии.

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Бюрократический аппарат и аграрный экономический уклад не позволяли мобилизовать и удерживать армии в течение очень долгого времени, состоящие из более 60 – 80 тысяч человек. Все, что больше, это было исключение, а не правило. Войны часто заканчивались не от поражений на поле боя, а от нехватки ресурсов их дальше вести.

Для большинства населения войны вообще происходили на фоне. Не зря речь идет о периоде кабинетных войн. То есть, тех, в которые были вовлечены суверены и относительно небольшой процент населения.

Легитимность правящих режимов в то время никто не подвергал сомнению.

Так же разногласия на религиозной почве уже отошли. А противоречия на других основах – типа национализм или идеологические противоречия – еще не пришли.

Добивать сторону, которая проиграла в войне, было не принято, так как баланс сил. Также была вероятность, что вчерашний противник может стать завтрашним союзником. Все это в совокупности сохраняло пространство для дипломатии и договоренностей для сторон, которые были вовлечены в войны.