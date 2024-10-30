Про це говорять уже 2,5 роки: якою може бути умова припинення вогню

За час повномасштабної війни був озвучений не один план припинення вогню, але жоден з них не реалізований. Наразі це питання залишається у філософській площині.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, пояснивши, що далі розмов справа не пішла. Наприклад, у 2023 році всі були впевнені, що до Нового року війна закінчиться.

Дивіться також "Переговори та закінчення війни": що не так із новим мирним планом Трампа щодо України

Яка умова припинення вогню

Коли після Нового року бойові дії продовжились, наступною датою стали називати осінь 2024-го. Вочевидь, прив'язуючи її до виборів у США. Але поки ніяких передумов закінчення війни взагалі не видно.

Все це лише казки. Але щодо припинення вогню, то позиції країн стали більш чіткими. План перемоги передбачає, що Україну візьмуть в НАТО, при цьому ми не погоджуємось з окупацією своїх територій. Є ймовірність, що на такий крок українська влада готова піти,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що після цього можливе припинення вогню, але з умовою, що всі санкції проти Росії залишаються. Адже це єдиний шанс економічно дотиснути країну-агресорку й змусити її піти з окупованих областей. Дипломатичного шансу врегулювати ситуацію немає.

Звільнити території можна військовим методом, знищуючи росіян, або економічними санкціями, встановленням тотальної блокади,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Росіяни вже мають серйозні проблеми з економікою. Владімір Путін офіційно це визнав. Але з огляду на сьогоднішню ситуацію, навряд чи вдасться реалізувати такий план. Головна причина в тому, що Росія взагалі не зацікавлена закінчувати війну. А Україна не погодиться на перемир'я, яке передбачає зняття санкцій, хоча Путін цього точно вимагатиме.

"Росіяни могли б підтримати перемир'я, якщо їм дозволять знову купувати західне озброєння, чіпи, а потім з новими силами вони нападуть на цивілізований світ. На це ніхто не піде, а в таких умовах дві сторони ніколи не домовляться", – підкреслив Шейтельман.