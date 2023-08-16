"Власники собак – збоченці, а тварини – іграшки": експрацівниця Ради втрапила в скандал

Колишня працівниця комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олена Коваленко втрапила в скандал. Вона в одній із соцмереж почала ображати власників домашніх тварин.

Посадовиця вважає, що власники собак – збоченці. Також вона принижувала жінок, в яких немає дітей.

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Експрацівниця Ради втрапила в скандал

У коментарях до допису в закритій фейсбук-спільноті Коваленко назвала людей, які мають собак, "збоченцями" та "гидотами". Окрім цього, вона почала соромити власників чотирилапих за те, що вони не народжують дітей.

Від ваших собак користі суспільству – нуль. Це ваша особиста іграшка. Дітей не народжуєте, собак кохаєте – збоченці. Ваші собаки лише жруть та с*уть, ви їх за гроші купляєте – забавка на 15 років. Ми думаємо про дітей,

– написала посадовиця.

За інформацією "Главком", у Верховній Раді заявили, що Коваленко вже кілька років там не працює. Однак варто зауважити, що у профілі жінки досі вказано, що вона є працівницею комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Олена Коваленко працювала у ВРУ / Скриншот Катерини Головачової

Після розголосу Коваленко закрила свою сторінку. Скриншоти її коментарів поширила дніпровська кінологиня Катерина Головачова.

"Нешановна Олено, користі від собак ви не бачите? Скажіть це в обличчя Ларисі Борисенко, яка з 2014 року зі своїм Павлоградським пошуково-рятувальним кінологічним загоном "Антарєс" разом із їхніми собаками шукають живих та мертвих, останки тіл наших воїнів та цивільного населення. Яка разом зі своїм собакою підірвалася на міні цієї весни. Яка не хотіла жити, поки не дізналася, що її собака, її напарниця, Беша-Бебеша жива і неушкоджена", – написала жінка.

Коваленко ображала людей, які не мають дітей / Скриншоти Катерини Головачової

Її підтримали й інші користувачі фейсбуку. Вони вимагають звільнити Коваленко з Верховної Ради, однак, як вже відомо, це, ймовірно, зробили раніше.

"Хочу в обов'язковому порядку звільнення цієї яжматері";

"Сподіваюся, її звільнять";

"Як я зрозуміла, вона просто працює в цьому комітеті, а не є чинним депутатом, але суті справи це не міняє. Як сказав мій чоловік з цього приводу: "Як вона ставиться до братів наших менших, так буде ставитися і до людей";

"Я впевнена, ви повинні знати про Олену Коваленко та вживати відповідних заходів, щоб таких людей не було у нашому державному апараті".