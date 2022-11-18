Компенсацію від росіян реінвестуємо в українські заводи, – директор Метінвесту в ефірі Sky News

Група Метінвест, діяльність якої постраждала від вторгнення російських військ, наразі активно допомагає Збройним силам України та продовжує нарощувати обсяги виробництв на металургійних комбінатах у Запоріжжі та Кам'янському.

Як українській компанії вдається поєднувати благодійність та бізнес-діяльність в умовах війни розповів Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков в ефірі програми Ian King Live на Sky News у Великій Британії. Зібрали найважливіше.

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Пріоритет – допомога ЗСУ

Юрій Риженков відзначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення акціонери Метінвест – Рінат Ахметов та Вадим Новинський – взяли курс на підтримку Збройних сил України. Ця політика діє в компанії і нині. Тому, окрім використання обладнання для створення лінії оборони, Метінвест розробив нові способи виробництва броньованої сталі, яка зараз використовується у бронежилетах.

Ми постачили українській армії та територіальній обороні понад 150 000 бронежилетів. Також розробили нові сталеві мобільні укриття, які можна використовувати в польових умовах для обігріву та захисту військових від обстрілів,

– розповів Генеральний директор Групи Метінвест.

Крім того, компанія закуповує та постачає армії автівки, бронетехніку, тепловізори, рації, а також обладнання, що потрібне силам оборони України у польових умовах.

Від підтримки роботи металургійних комбінатів до нових ініціатив: як сьогодні працює Метінвест

Попри те, що наразі комбінат "Азовсталь" у Маріуполі не функціонує, в Україні, діють два металургійні комбінати Групи Метінвест. Один у Запоріжжі, інший – у Кам'янському.

Вони обидва зараз працюють, їхні потужності завантажені приблизно на 50 – 60%. Проте ми маємо змогу виготовляти броньовані плити, сталеві укриття тощо,

– зазначив Риженков.

При цьому він додав, що зараз компанія практично не знає, що відбувається в Маріуполі. Проте очікує, що після перемоги вони зможуть відновити роботу у регіоні.

Ми впевнені, що маємо отримати повну компенсацію за збитки від росіян і реінвестувати її в українські заводи, щоб відновити їхню роботу,

– йдеться в інтерв'ю.

Також Риженков розповів, що з останньої партії сталі із маріупольського заводу вдалося виготовити символічні браслети з викарбуваним українським гербом.

"Я кажу, що це найцінніша сталь у світі, тому що вона з останньої партії "Азовсталі". Ми долучилися до президентської ініціативи UNITED24 та ювелірної компанії Sova, що виготовила ці браслети. Отже, ювеліри виготовили браслети, ми надали сталь, а Нова пошта розвозила їх Україною. А кошти від цього UNITED24 спрямував на підтримку Збройних сил України. Перші партії продали, щоб закупити безпілотники для армії, і вони вже на передовій", – пояснив Риженков.

Діяльність за межами України

За словами Юрія Риженкова, у роботі за кордоном спочатку виникли певні труднощі. Насамперед через те, що компанія покладалася на напівфабрикати з "Азовсталі". Однак зараз вдалося урізноманітнили джерела постачання напівфабрикатів.

Наприклад, тут, у Великій Британії, сляби зараз постачає British Steel, Thyssenkrupp. В Італії – це ADI. Ми знайшли різних постачальників, які можуть забезпечити нам потрібні обсяги,

– додав він, підкресливши, що навіть в конкурентних умовах вдалося заручитися підтримкою іноземних колег.

Насамкінець Риженков зауважив, що продукцію "Азовсталі" бачив будь-який громадянин Великої Британії та додав, що умови, в яких світ дізнався про завод, – це справжня трагедія. Однак зараз у світі є багато пам’яток, зроблених зі сталі, виготовленої в Маріуполі. Наприклад, ворота Панамського каналу зроблені, велика кількість круїзних лайнерів у Середземному морі, укриття над Чорнобилем, адже саме цей комбінат виробляв продукцію широкого призначення.