Про це йдеться у подкасті Money Talks від британського видання The Economist. Темою випуску стало питання "Як відновити Україну?", пише 24 канал.

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У матеріалі генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков розповів, що компанія вже 8 місяців працює на військові потреби.

Від початку вторгнення всі підприємства (Групи Метінвест – ред. 24 канал) почали виробляти матеріали воєнного призначення, такі як колючий дріт, огорожі, бетонні блоки або ж протитанкові їжаки. Також із розвитком війни ми перевели наші підприємства на забезпечення військових потреб – почали виробляти бронесталь для бронежилетів. Наразі понад 150 тисяч бронежилетів від Метінвесту захищатимуть воїнів української армії та територіальної оборони,

– розказав Риженков.

За словами Риженкова, сьогодні список продукції військового призначення, яку виготовляє Метінвест, досить великий. Зокрема, компанія працює над мобільними сталевими укриттями, які використовуватимуть військові на передовій.

А ще робимо печі, які можна використовувати взимку для розігрівання їжі й обігрівання в польових умовах. Отже, всі ці речі ми виготовляємо в значних обсягах протягом останніх восьми місяців.

"Водночас ми купуємо та постачаємо українській армії багато речей. Наприклад, ми придбали понад тисячу безпілотників і десятки тисяч касок, медикаментів та іншого обладнання, потрібного на лінії фронту», повідомив Юрій Риженков", – зазначив він.