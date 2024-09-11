"Передбачена всім": в ТЦК пояснили нюанси відправлення повісток поштою

Повістки поштою передбачені всім військовозобов’язаним незалежно від того, оновили вони свої дані чи ні. Однак ці повістки надсилаються з різною метою.

Процедура відправлення повісток поштою передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 560. Усі необхідні нюанси розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу.

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Як відправляють повістки поштою

За словами речника ТЦК, громадянам, які оновили свої дані, повістка надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Якщо особа не оновила їх, то оповіщення надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних Оберіг та підтягується туди з різних реєстрів.

Кількість повісток, які мають надіслати громадянам, залежить від поставлених завдань стосовно комплектування.

Звичайно, що вони не будуть всім, всій області надіслані в один день. За потреби, залежно від того, яких фахівці потрібні, будуть якісь, наприклад, вимоги щодо віку якогось підрозділу,

– пояснив Роман Істомін.

Важливо! Належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації.

За словами Істоміна, повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам.

Це може бути повістка для проходження міського лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що він придатний за станом здоров'я, немає відстрочки,

– пояснив він.

До слова, раніше стало відомо, що вже зовсім скоро в Україні мають змінити систему бронювання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що просто відкупитися від мобілізації буде неможливо.