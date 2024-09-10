За словами прем'єра, будуть встановлені "червоні" лінії. Шмигаль також наголосив на тому, що мають бути прозорі та зрозумілі для кожного правила бронювання.

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Як може змінитися бронювання в Україні

За словами Шмигаля, особлива увага приділяється забезпеченню справедливості в питанні бронювання, тому до процесу залучають військових.

Економічне бронювання це не зовсім те, про що ми говоримо в принципі "воюй або працюй",

– сказав він.

Прем'єр зазначив, що уряд вже затвердив підхід до бронювання працівників. Там є ряд параметрів, вони стосуються критичних підприємств, ОПК, дефіцитних професій.

Також серед вимог – відсутність податкової заборгованості, рівень зарплати не нижчий за середній у галузі та інші критерії, що використовуються для бронювання.

"Коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй", ми хочемо вдосконалити цей підхід до бронювання. Сьогодні ми шукаємо шлях, як вирішити три проблеми: створення додаткових робочих місць, підвищення зарплати, питання повернення українців в Україну", – зазначив Шмигаль.

Він поділився, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні було близько 10 мільйонів офіційно працевлаштованих осіб та 10,5 мільйонів пенсіонерів.

"У перші місяці вторгнення ми втратили 3,5 млн робочих місць. У нас є ціль – відновити кількість робочих місць, після завершення війни кількість працівників має забезпечувати достойне соціальне забезпечення нашим пенсіонерам", – наголосив прем’єр.

Які будуть "червоні" лінії у бронюванні

Шмигаль заявив, що необхідно створювати нові робочі місяця для населення, повертати людей до "білої" економіки, підвищувати рівень зарплати та сплачувати більше податків і зборів до бюджету.

Це цілі над якими ми працюємо. Вони вже майже на виході. Вони на обрахунку з експертами, з військовими. Не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини. Це ключовий принцип, це червона лінія,

– наголосив Шмигаль.

Він додав, що повинні бути чіткі та прозорі правила бронювання, а також зрозуміла відповідь на питання, чому працівник заброньований і не воює, та який його внесок у підтримку держави. Прем'єр додав, що нові правила буде впроваджено незабаром, і хоча це не буде сенсація, зміни вплинуть на чинну систему бронювання.