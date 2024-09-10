По словам премьера, будут установлены "красные" линии. Шмыгаль также отметил, что, что должны быть прозрачные и понятные для каждого правила бронирования.

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Как может измениться бронирование в Украине

По словам Шмыгаля, особое внимание уделяется обеспечению справедливости в вопросе бронирования, поэтому к процессу привлекают военных.

Экономическое бронирование это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай",

– сказал он.

Премьер отметил, что правительство уже утвердило подход к бронированию работников. Там есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий.

Также среди требований – отсутствие налоговой задолженности, уровень зарплаты не ниже среднего в отрасли и другие критерии, используемые для бронирования.

"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину", – отметил Шмыгаль.

Он поделился, что до начала полномасштабного вторжения в Украине было около 10 миллионов официально трудоустроенных лиц и 10,5 миллионов пенсионеров.

"В первые месяцы вторжения мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. У нас есть цель – восстановить количество рабочих мест, после завершения войны количество работников должно обеспечивать достойное социальное обеспечение нашим пенсионерам", – подчеркнул премьер.

Какие будут "красные" линии в бронировании

Шмыгаль заявил, что необходимо создавать новые рабочие месяца для населения, возвращать людей к "белой" экономики, повышать уровень зарплаты и платить больше налогов и сборов в бюджет.

Это цели над которыми мы работаем. Они уже почти на выходе. Они на расчете с экспертами, с военными. Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины. Это ключевой принцип, это красная линия,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что должны быть четкие и прозрачные правила бронирования, а также понятный ответ на вопрос, почему работник забронирован и не воюет, и какой его вклад в поддержку государства. Премьер добавил, что новые правила будут внедрены вскоре, и хотя это не будет сенсация, изменения повлияют на действующую систему бронирования.