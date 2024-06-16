Чому деякі країни не підписали комюніке Саміту миру: пояснення ОП та омбудсмена

У низці країн долучення до підсумкового комюніке Саміту миру вимагає певного порядку, а в деяких представники мають спочатку проконсультуватися з керівництвом.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону. За його словами, кожна така країна має свої причини не приєднутивася до комюніке.

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"Різні причини у кожної країни. Десь це вимагає процедур – в одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У певних країн були представники такого рівня, що не могли ухвалювати такі рішення", – зазначив Жовква.

Він також пояснив, що не всі міністри закордонних справ могли ухвалювати рішення приєднатися до комюніке, адже спершу мають звернутися із цим питанням до керівництва своїх держав.

За словами посадовця, далі учасники зустрічі мають розробити дорожні карти, плани дій щодо реалізації різних пунктів української формули миру.

"Фраза "перемовини з Росією" не лунала. Звучали від деяких учасників позиції, що Росія мала би бути на саміті", – зауважив Жовква.

Тиск на Росію продовжуватиметься

Омбудсмен Дмитро Лубінець у нацмарафоні розповів про закриту сесію, на якій із високопоставленими представниками 39-ти країн обговорювали питання повернення депортованих українських дітей, репатріацію військовополонених та повернення додому цивільних, яких незаконно утримує Росія.

За його словами, багато країн висловлювали свої напрацювання.

"Неочікуваними були пропозиції каналів комунікації від кількох країн, які мають гарні відносини з Росії. Також представники країн визнали, що в діях країни-терориста є ознаки геноциду", – зазначив Лубінець.

Тож, як наголосив омбудсмен, міжнародний тиск на Росію продовжуватиметься.

Або країна все ж повертається до виконання Статуту ООН і всієї системи МГП, або більшість країн ухвалять рішення щодо застосування ембарго на купівлю російської нафти та газу, – чітко сказав Лубінець.

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