Почему некоторые страны не подписали коммюнике Саммита мира: объяснение ОП и омбудсмена

В ряде стран присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определенного порядка, а в некоторых представители должны сначала проконсультироваться с руководством.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона. По его словам, каждая такая страна имеет свои причины не присоединяться к коммюнике.

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"Разные причины у каждой страны. Где-то это требует процедур – в одной из стран это должно быть даже решение парламента. В определенных странах были представители такого уровня, что не могли принимать такие решения", – отметил Жовква.

Он также пояснил, что не все министры иностранных дел могли принимать решение присоединиться к коммюнике, ведь сначала должны обратиться с этим вопросом к руководству своих государств.

По словам чиновника, далее участники встречи должны разработать дорожные карты, планы действий по реализации различных пунктов украинской "формулы мира".

"Фраза "переговоры с Россией" не звучала. Звучали от некоторых участников позиции, что Россия должна была бы быть на саммите", – отметил Жовква.

Давление на Россию будет продолжаться

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в нацмарафоне рассказал о закрытой сессии, на которой с высокопоставленными представителями 39-ти стран обсуждали вопросы возвращения депортированных украинских детей, репатриацию военнопленных и возвращение домой гражданских, которых незаконно удерживает Россия.

По его словам, многие страны высказывали свои наработки.

"Неожиданными были предложения каналов коммуникации от нескольких стран, которые имеют хорошие отношения с Россией. Также представители стран признали, что в действиях страны-террориста есть признаки геноцида", – отметил Лубинец.

Поэтому, как отметил омбудсмен, международное давление на Россию будет продолжаться"

Или страна все же возвращается к выполнению Устава ООН и всей системы МГП, или большинство стран примут решение о применении эмбарго на покупку российской нефти и газа, – четко сказал Лубинец.

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