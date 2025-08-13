Відносини між Росією та Азербайджаном серйозно загострились після збиття росіянами азербайджанського літака та етнічних "чисток". На тлі цього з'явилися повідомлення, що офіційний Баку може передавати зброю Україні.

Директор Центру досліджень Південного Кавказу Фархад Мамедов зауважив 24 Каналу, що про це говорять авторитетні джерела. Така політика Азербайджану буде адекватною відповіддю на дії росіян.

Як змінилася позиція Азербайджану?

Упродовж трьох років підприємства Азербайджану в Україні не потрапляли під атаки росіян. Це було вигідно для обох сторін, але ситуація змінилася. Тепер ця інфраструктура також піддається ударам.

Другий елемент – це сигнал Росії. Варто згадати, що Азербайджан не постачав зброю ні Росії, ні Україні, але організовував гуманітарну допомогу,

– розповів Фархад Мамедов

Після крайньої розмови з Володимиром Зеленським, президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити 2 мільйони долари для проведення робіт з відновлення інфраструктури, яка постраждала.

До того ж в Україні з'явився азербайджанський газ. Його об'єми поки дуже невеликі. Але важливо, що він потрапив на ринок тоді, коли російського газу там вже не було. Тобто про конкуренцію не мовиться.

"Все це сигнали російській стороні, що Азербайджан може переглянути позицію. Але ініціатором цього є не Баку, а Москва. Там хочуть, щоб Азербайджан поклав частину відповідальності за збиття їхнього літака на Україну", – підкреслив Фархад Мамедов.

Ільхам Алієв не хоче цього робити, бо очевидно, що саме Росія 25 грудня 2024 року збила пасажирський літак. Вона лише намагається прикриватися тим, що нібито працювала по українських безпілотниках.