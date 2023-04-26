Сталін "нарізав" регіони так, щоб спровокувати конфлікти у разі розпаду Росії, – Пономарьов

З 25 по 28 квітня у декількох містах США проходить шостий Форум вільних народів ПостРосії, на якому розглядають глобальні питання та стратегії звільнення поневолених народів Росії. Звісно, серед питань була й тема наслідків розпаду країни-агресорки, яких бояться деякі діячі на Заході, зокрема, у Штатах.

Є острах того, що неконтрольований процес розпаду Росії може призвести до збільшення кількості жертв та воєн між новими країнами, які сьогодні об'єднані спільними кордонами. Російський політичний діяч та депутат Держдуми 5-го і 6-госкликань Ілля Пономарьов погодився, що теоретично шанс такого розвитку подій є.

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Конфлікти між регіонами задумувалися у випадку розвалу СРСР

Він назвав жахом війну, яку Росія розпочала проти України, а раніше – проти Чечні та Грузії. І такі війни, на його думку, після розпаду імперії можуть початися по всій колишній Росії, адже у її регіонів будуть територіальні питання один до одного. Ба більше, окрім територіальних питань, на воєнні конфлікти може повпливати ресентимент між російськими регіонами та російськими національними республіками.

У нас є, звичайно, всі шанси – теоретичні, дай Бог, щоб цього не було, ми тут для того, щоб цього не сталося – теоретичні шанси, що це може бути по всій країні. Та легко. Ось ви з Інгушетії, так? Тобто ви чудово знаєте, що є територіальні питання з Чечнею внаслідок діяльності Рамзана Ахматовича та багаторічні територіальні питання Північної Осетії,

– сказав він.

Він підкреслив, що подібні конфлікти, яких бояться після розпаду Росії, уже були – після розвалу Радянського Союзу. Зокрема, політичний діяч навів приклад приморського району на Кавказі. Такі воєнні конфлікти, на його думку, беруть початок ще зі сталінських часів.

Вони ж (регіони – 24 Канал) спеціально "нарізалися" сталінським часом так, щоб спровокувати максимальну кількість конфліктів у разі розпаду. Це ж спеціально робилося. І, звичайно, ми не можемо цього не враховувати. Може бути гірше, тобто можуть бути численні криваві конфлікти,

– підкреслив Ілля Пономарьов.

Відтак ніхто не хоче виникнення численних кривавих конфліктів і тим паче утворення 20 югославій на території колишньої Росії.

Зі страхом потрібно працювати

Також Ілля Пономарьов зазначив, що в США бояться загарбання Китаєм колишніх територій Росії. Однак він підкреслив, що під час розвалу Союзу у 1991 році Пекін не анексував Казахстан чи Киргизстан і навряд зробить це у 21 сторіччі.

Я закликав згадати досвід розпаду Радянського Союзу. Звісно, цей досвід якраз нам каже, наприклад, що Китай не анексує Казахстан чи Киргизстан, хоча його економічний вплив там дуже великий. І я не бачу ознак того, щоб Китай забрав собі Киргизію. Або Афганістан навіть з усіма запасами літію, які хочуть купа китайських представників. Він теж не анексує. Його можна купити замість того, щоб анексувати,

– підкреслив політичний діяч.

Зі страхом західних діячів анексії Китаєм нових територій, на його думку, потрібно працювати. Адже він "заваджає справі припиненню існування путінського самодержавства і знищенню імперії, яка залишилася у вигляді Російської Федерації". Ба більше, через цей страх люди недостатньо допомагають Україні захищатися проти Росії та не думають, "що буде далі на цій території".

"З цим страхом потрібно працювати і його потрібно враховувати", – зазначив Ілля Пономарьов.